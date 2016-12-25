Комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 возглавит Максим Соколов
25 декабря 2016, 13:43 [ «АН-онлайн» ]
Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 возглавит министр транспорта Максим Соколов. Такое поручение отдал глава правительства Дмитрий Медведев после указания президента.
Глава Минтранса уже вылетел к месту трагедии, в Сочи.
Семьи погибших военнослужащих получат страховую компенсацию в размере более 5,8 млн руб., сообщили в страховой компании «Согаз».
Согласно уточненным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров, спустя две минуты после взлета (5:27 мск.). Он рухнул в Черное море в 6 км от сочинского побережья. На борту самолета находились 92 человека – 84 пассажира (музыканты, военнослужащие и журналисты) и 8 членов экипажа. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Основной версией катастрофы называется техническая неисправность. На момент вылета Ту-154 было уже 33 года.