Полный список погибших в крушении Ту-154 опубликован на сайте оборонного ведомства России. В списке погибших числятся все 92 человека, что находились на борту самолета, который разбился 25 декабря.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что борт Минобороны РФ с артистами и журналистами пропал с радаров аэропорта Адлера, куда он садился на дозаправку. Позднее стало известно, что самолет исчез с радаров через семь минут полета, даже не набрав высоту.

По мнению экспертов, люди погибли из-за технической неисправности самолета. Есть версия ошибки пилота. Самолет вез артистов ансамбля имени Александрова для поздравления с новогодними праздниками военных на авиабазе Хмеймим. С артистами ехали и три съемочных группы телекомпаний «Звезда», «НТВ» и Первого канала.









































Читайте также:

Авиапром – переходим на фанеру (№ 50 (541) от 22 декабря 2016, «Аргументы Недели»)