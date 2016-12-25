Ту-154 российского Минобороны исчез с радаров после вылета из Сочи

На борту лайнераТу-154, который принадлежит Министерству обороны России, находилось, предположительно, порядка семидесяти человек. Борт пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта в городе Сочи.

Об исчезновении самолета российского оборонного ведомства сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в региональном МЧС.

Известно, что воздушное судно следовало на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить военнослужщих ВКС РФ с новогодними праздниками. На борту находились музыканты ансамбля им. Александрова и журналисты. Точное количество пассажиров на борту пропавшего лайнера в настоящее время уточняется. По информации ТАСС, на борту самолета могло находиться до ста человек.