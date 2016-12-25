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Минобороны РФ назвало версии крушения Ту-154
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Найдено тело первого погибшего в крушении Ту-154
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На борту канадского лайнера умерла 10-летняя девочка
|10:05
СМИ назвали имена журналистов и членов экипажа с пропавшего Ту-154
|09:22
Место падения Ту-154 обнаружено, это акватория Черного моря (ВИДЕО)
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Минобороны РФ подтвердило исчезновение Ту-154
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Ту-154 российского Минобороны исчез с радаров после вылета из Сочи
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Во Владикавказе четыре человека отравились угарным газом
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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии
|24.12 20:02
В Совете Федерации объснили, зачем ЕС продлил санкции
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Новогодние сюрпризы общественного транспорта
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МИД России по поводу санкций: Вашингтон утратил чувство реальности
|24.12 17:09
МИД России ответил на решение польских властей снести памятник советским солдатам
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Пенсионерка из Нижнекамска погибла из-за того, что случайно подожгла себя
|24.12 15:45
МИД России: диалог с Польшей осложнится из-за поправок о коммунизме
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Расширение Обамой «закона Магнитского» вызвало гнев в Госдуме
|24.12 14:58
Самолет с футболистами сел за пределами посадочной полосы в США
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Двенадцатилетнюю школьницу нашли мертвой в московской квартире
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В Уфе подполковник полиции выпал из окна больницы
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В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка (ВИДЕО)
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Московские скинхеды признались, что убили уроженку африканской страны
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В московском СИЗО "Лефортово" повесился задержанный
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Взрыв прогремел в бывшей воинской части в Башкирии
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Знаменитая актриса упала в Москве в шахту лифта
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Житель Санкт-Петербурга выпил энергетик и попал в больницу
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Землетрясение произошло у берегов Камчатки
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В московском ресторане случилась поножовщина, есть раненый
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Двух боевиков ликвидировали в Дагестане
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В середине января в Россию прибудет президент Молдавии
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Барак Обама распространил "закон Магнитского" на весь мир