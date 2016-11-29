В Колумбии потерпел крушение самолет с бразильскими футболистами

Лайнер, летевший из города Медельин, пропал с радаров в горном районе Колумбии 29 ноября. Связи с пропавшим бортом нет. Есть основания предполагать, что воздушное судно могло врезаться в гору.

На борту пропавшего лайнера находилась бразильская команда по футболу клуба Chapecoense (команда названа именем города, где она появилась – Шапеко).

На борту пропавшего самолета находилось 80 человек. Уточняются все обстоятельства инцидента. Чтобы выслать спасательные команды, следует вначале выяснить место крушения лайнера.

ФК Chapecoense был основан в 1973 году и уже через год вышел в высший дивизион Чемпионата Бразилии, но затем перешел в низшую лигу.

С 2014 года клуб находился на подъеме: команда снова играла в высшем дивизионе бразильского чемпионата, - в серии А.