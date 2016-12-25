Минобороны РФ назвало версии крушения Ту-154

Главное, в чем на данный момент сходятся все эксперты – это то, что теракт как причина гибели Ту-154 исключен. В оборонном ведомстве уточнили и количество пассажиров на борту: их было 92, а не 91.

Глава комитета Верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что причиной крушения могла стать неисправность техники или ошибка при пилотировании, пишет «Российская газета».

Террористический акт как версия крушения борта не рассматривается. Эксперт считает, что на борту воздушного судна оборонного ведомства теракты исключены.

После взлета Ту-154 должен был совершить разворот над акватрией Черного моря и, очевидно, не смог выйти на нужную траекторию полета.

Напомним, «АН-онлайн» сообщали об исчезновении Ту-154 с радаров. Инцидент произошел в 05:40 по московскому времени.