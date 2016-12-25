На борту пропавшего лайнера Ту-154 находились журналисты Первого телеканала и «Звезды». «АН-онлайн» сообщали, что на борту вместе с музыкантами летели и 8 журналистов. Стали известны имена некоторых из них.

Первый канал озвучил имена своих сотрудников, которые присутствовали на борту пропавшего лайнера Ту-154. Сообщается, что это тележурналист Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Телеканал «Звезда» также подтвердил, что трое его сотрудников следовали в Сирию вместе с артистами ансамбля им. Александрова, но не назвал имен.

Список членов экипажа:

КВС майор Волков Р.

полковник Ровенский А.

штурман подполковник Петухов

штурман капитан Мамонов

бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.

бортинженер майор Трегубов А.

бортмеханик старший сержант Сушков В.

бортпереводчик старший лейтенант Суханов

подполковник Негруб А.

майор Долинский А.

«АН-онлайн» сообщали об обнаружении возможных обломков пропавшего Ту-154, в Черном море. Спасатели нашли фрагменты самолета на глубине 50–60 метров.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту крушения самолета.