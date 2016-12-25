Минобороны РФ подтвердило исчезновение Ту-154

Ранее «АН-онлайн» сообщали об исчезновении с радаров самолета Министерства обороны России. Ведомство официально подтвердило факт потери связи с лайнером 25 декабря в 05.40 по московскому времени.

Оборонное ведомство России сообщает, что самолет Ту-154 выполнял запланированный полет с аэродрома города Адлер на авиабазу Хмеймим в Сирии. Борт пропал с радаров почти сразу после взлета, через 20 минут. Сообщается, что на борту самолета находилось 83 пассажира (музыканты ансамбля Александрова и журналисты) и 8 человек экипажа.

Ведутся поиски самолета. Источники в силовых структурах считают причинами ЧП техническую неисправность воздушного судна или ошибку пилотирования.