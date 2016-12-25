В СМИ появились сообщения о предполагаемом месте катастрофы пропавшего с радаров Ту-154. Сообщается, что самолет упал в акваторию Черного моря. В поисково-спасательной операции участвуют вертолеты и корабли.

В полутора километрах от береговой линии в Черном море были обнаружены фрагменты шасси, которые могут принадлежать пропавшему лайнеру Министерства обороны РФ, сообщает «Лайф».

Ранее военное ведомство России сообщило, что министр оброны Сергей Шойгу отдал личное распоряжение по поиску пропавшего борта. В спасательной операции участвует вертолет Ми-8 и 7 кораблей. Телеканал "Звезда" сообщает, что спасатели обнаружили и обломки самого лайнера.

Глава России Владимир Путин извещен об исчезновении самолета.

«АН-онлайн» сообщали, что пропавший с радаров Ту-154 следовал на авиабазу Хмеймим в Сирии. Самолет вез артистов ансамбля им. Александрова и журналистов. Полет был плановый, артисты должны были поздравить летчиков авиабазы ВКС России с Новым годом.