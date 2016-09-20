Подмосковные следователи отрабатывают несколько версий убийства лидера украинской общественной организации "Оплот", противника киевского Евромайдана Евгения Жилина, совершенного в понедельник, 19 сентября, в ресторане на Рублевке.

Приоритетной версией является коммерческая деятельность Евгения Жилина, следователи не исключили и личные неприязненные отношения. Соратник лидера "Оплота" Андрей Козырев, находившийся вчера с Жилиным, рассказал, что встреча в ресторане "Ветерок" в подмосковном поселке Горки-2 была назначена для решения вопросов бизнеса. Сейчас эта информация проверяется.

Уголовное дело по факту убийства Жилина возбуждено по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Незаконный оборот оружия". Киллер, по предварительной версии, пришел в ресторан раньше лилера "Оплота" и его компаньона, сидел за столом и ждал их появления. Свидетели уверяют, что преступник ожидал своих жертв за столом около 20 минут. По словам очевидцев, у подозреваемого были накладные усы, спортивные очки, на голове была надета панама, за плечами – рюкзак.

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