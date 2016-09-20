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Появились подробности убийства лидера «Оплота» в ресторане на Рублевке

20 сентября 2016, 07:12 [ «АН-онлайн» ]

Появились подробности убийства лидера «Оплота» в ресторане на Рублевке

Появились подробности убийства руководителя украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.

Вооруженное нападение на Евгения Жилина и его соратника Андрея Козырева совершено в понедельник, 19 сентября, в ресторане «Ветерок», расположенном на Рублево-Успенском шоссе в Горках-2 Одинцовского района Московской области.

По данным источника в подмосковной полиции, неизвестный мужчина зашел в ресторан, произвел несколько выстрелов из неустановленного пока оружия в двух посетителей, сидящих за одним столом, - Жилина и Козырева. После расстрела украинских политиков киллер скрылся с места происшествия на черном внедорожнике, в котором около ресторана его ждал водитель.

Евгений Жилин скончался от ран на месте. Козырев тяжело ранен, он был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более лиц) и за незаконный оборот оружия по ст.222 УК РФ.На месте убийства всю ночь работали следователи.

По некоторым данным, убийство связано с политической деятельностью лидера «Оплота».

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Юрий Кот, лично знавший убитого сегодня лидера украинской организации "Оплот", заявил, что убийство было "показательным". 

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