Стрельба в ресторане: на Рублевке погиб человек

При стрельбе в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2 на Рублевско-Успенском шоссе погиб один человек, второй получил тяжелые ранения. Убитым оказался глава украинской организации "Оплот" Евгений Жилин.

Ранен его спутник Андрей Козырев.

Убийца сидел за столиком в одиночестве, в тот момент, когда мужчины вошли в ресторан, он выхватил оружие и начал стрелять.

Полиция ведет розыск стрелявшего. Возможные подозреваемые - убийца и его сообщник - скрылись на двух автомобилях - такси Nissan желтого цвета и иномарке темного цвета.

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