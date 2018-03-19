Скотланд-Ярд: связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля нет
19 марта 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Британские следователи заявили, что не видят связи между отравлением экс-шпиона, перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери и убийством бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларка Джарретта. Он заверил жителей района Нью-Молден, где проживал Глушков, что их здоровью в связи с данным расследованием ничего не угрожает.
Контртеррористическое подразделение британской полиции, которое расследует убийство россиянина Николая Глушкова, сообщило итоги патологоанатомической экспертизы и назвало причину смерти бизнесмена.
Заместитель контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что расследование нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь может затянуться на недели, а то и месяцы.
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