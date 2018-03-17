Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение о вероятных источниках происхождения "Новичка", которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Захарова о предложении Уильямсона России "заткнуться": партнеры нервничают

Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, передает РИА Новости. "С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", - заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что в России и Советском Союзе никогда не проводились исследования химических препаратов под кодовым именем "Новичок".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороной все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты. В ближайшее время они будут доведены до Лондона.