Скотланд-Ярд: расследование дела Скрипаля может затянуться
17 марта 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что расследование нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь может затянуться на недели, а то и месяцы.
Как сообщается, около 400 свидетелей уже дали показания, ожидается, что сотни дадут в скором времени. Отмечается, что это "исключительно сложное расследование", порядка 250 специалистов из контртеррористических подразделений в круглосуточном режиме работают по этому делу, передает РИА Новости. Изучаются многочисленные часы видеозаписей, найдены 762 вещдока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороной все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты. В ближайшее время они будут доведены до Лондона.
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