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СМИ со ссылкой на Скотланд-Ярд: Николай Глушков в Лондоне был задушен

17 марта 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ со ссылкой на Скотланд-Ярд: Николай Глушков в Лондоне был задушен
фото: pixabay.com

Контртеррористическое подразделение британской полиции, которое расследует убийство россиянина Николая Глушкова, 16 марта сообщило итоги патологоанатомической экспертизы. По данным Скотланд-Ярда, причиной смерти бизнесмена, подельника предпринимателя Бориса Березовского стало "сдавливание шеи".

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Лондон – гиблое место

 

О скоропостижной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника предпринимателя Бориса Березовского Николая Глушкова несколько дней назад без подробностей сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Глушкову было 68 лет. Тело Глушкова было обнаружено в его доме.

Вскоре появилась версия о том, что Глушкова убили. Британские СМИ написали, что на шее Глушкова обнаружены следы удушения. В пятницу газета The Independent со ссылкой на британских правоохранителей, расследующих обстоятельства смерти Глушкова написала: "Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком", - передает ТАСС.

Представители Скотланд-Ярда отметили, что на данном этапе ничто не указывает на какую-то связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в английском городе Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Следственный комитет РФ 16 марта возбудил уголовное дело по факту убийства Николая Глушкова в Лондоне.

"Аргументы недели" писали, что в своё время Глушков  был заместителем гендиректора "Аэрофлота", обвинялся в мошенничестве, принёсшем авиакомпании многомиллиардные убытки, сидел под следствием, а потом сбежал в Англию. Березовский считал его настоящим другом.

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