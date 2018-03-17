Британцы просят прощения у русских за заявление Джонсона о России
17 марта 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Великобритании отреагировали на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента России Владимира Путина к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Свое отрицательное отношение на заявление министра британцы высказали в комментариях к записи посольства России в Лондоне, в котором приводилось соответствующее высказывание. Пользователи подвергли резкой критике заявление Джонсона. Они отмечают, что это абсолютное безумие. Кто-то удивляется, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления, не имея никаких доказательств.
"Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих", — написал @Stef_Coburn.
Британская пресса продолжает активно комментировать скандальное высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Напомним, вчера он заявил, что "Россия должна уйти и заткнуться".
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