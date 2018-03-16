Посол России в Великобритании объяснил, зачем Лондону скандал со Скрипалем

Посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, почему Лондон, по его мнению, заинтересован в обвинениях в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Яковенко считает, что Лондон пытается найти своё место в западном обществе. Страна выходит из ЕС, все что ей остается - НАТО. "Великобритания решила присоединиться к этой, скажем так, антироссийской кампании и думать над тем, как сдержать Россию", — сказал Яковенко в беседе с RT. По его словам, чтобы отвлечь всех от Brexit, Британии надо предъявить общественности что-то, "что поможет немного сместить внимание". Посол добавил, что когда-то Великобритании все-таки придется объяснять эту историю с Солсбери.

Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Американский лидер Дональд Трамп в четверг публично поддержал обвинения западных стран в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери.