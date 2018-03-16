Джонсон: приказ об использовании химоружия в Великобритании отдал Путин
16 марта 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
По словам главы британского МИДа, «абсолютно ясно, что эта атака с применением нервно-паралитического агента была организована Россией».
«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил он, цитирует Джонсона телеканал Sky News.
Также глава МИД добавил, что разлад у Великобритании произошел именно с Кремлем, а не с российским народом.
Ранее Великобритания, Франция, Германия и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Британии со стороны РФ. Это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны, утверждают они.
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