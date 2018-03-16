Джонсон: приказ об использовании химоружия в Великобритании отдал Путин

Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. МИД: Россия не занималась разработкой вещества "Новичок"

По словам главы британского МИДа, «абсолютно ясно, что эта атака с применением нервно-паралитического агента была организована Россией».

«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил он, цитирует Джонсона телеканал Sky News.

Также глава МИД добавил, что разлад у Великобритании произошел именно с Кремлем, а не с российским народом.

Ранее Великобритания, Франция, Германия и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Британии со стороны РФ. Это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны, утверждают они.