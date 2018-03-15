Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и США сделали заявление по делу Скрипаля
15 марта 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания, Франция, Германия и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Британии со стороны РФ. Это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны, утверждают они.
«Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое использование такого вещества государством является явным нарушением Конвенции о химическом оружии, а также нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас», - говорится в совместном заявлении лидеров стран, передает РИА Новости. Они потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок».
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