Лидеры Франции, ФРГ, Великобритании и США сделали заявление по делу Скрипаля

Великобритания, Франция, Германия и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Британии со стороны РФ. Это первая попытка использования такого химического вещества со времен Второй мировой войны, утверждают они.

«Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое использование такого вещества государством является явным нарушением Конвенции о химическом оружии, а также нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас», - говорится в совместном заявлении лидеров стран, передает РИА Новости. Они потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок».