Генерал ФСБ: вещество, которым отравили Скрипаля, могли синтезировать в Британии

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов сделал во вторник важное заявление. Его слова касаются отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Михайлова, нервно-паралитическое вещество о котором идет речь в рамках расследования данного дела, могло быть синтезировано на территории Великобритании. Генерал-майор подчеркнул, что подобная провокация, направленная против России, могла быть осуществлена чужими руками, передает РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ждет от российской стороны объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

