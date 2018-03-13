Генерал ФСБ: вещество, которым отравили Скрипаля, могли синтезировать в Британии
13 марта 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов сделал во вторник важное заявление. Его слова касаются отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам Михайлова, нервно-паралитическое вещество о котором идет речь в рамках расследования данного дела, могло быть синтезировано на территории Великобритании. Генерал-майор подчеркнул, что подобная провокация, направленная против России, могла быть осуществлена чужими руками, передает РИА "Новости".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ждет от российской стороны объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
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