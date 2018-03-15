Трамп считает, что за покушением на жизнь Скрипаля стоит Россия
15 марта 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в четверг публично поддержал обвинения западных стран в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери.
По словам Трампа, он побеседовал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, после чего у него сложилось впечатление, что РФ действительно причастна к покушению на Скрипаля и его дочь, передает РИА "Новости". На вопрос журналистов, верит ли он что за отравлением бывшего полковника ГРУ стоит РФ, президент США ответил словами "похоже на то".
Американский лидер подчеркнул, что он в настоящий момент тесно взаимодействует с британским руководством по вышеуказанному вопросу.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Причина введения новых санкций США против России не связана с "делом Скрипаля"