В четверг, 15 марта, представитель администрации Соединенных Штатов Америки рассказал, с чем связано введение санкций в отношении России. Ранее американские власти объявили о новых ограничениях.

Согласно последней информации, санкции было решено ввести в качестве ответа на кибератаки со стороны Российской Федерации, а не в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в организме мужчины и женщины обнаружили нервно-паралитическое вещество, якобы произведенное в России.