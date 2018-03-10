Бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук назвал "фейковой" новость о предоставлении Украине статуса "страны — аспиранта" в НАТО. Свои размышления на эту тему дипломат опубликовал в Facebook.

Как отметил Филипчук, еще в 2005 году Украина и НАТО начали "Углубленный диалог о стремлениях Украины к обретению членства в НАТО". Тремя годами позднее в заявлении по итогам саммита в Бухаресте "черным по белому было написано, что однажды Украина будет в НАТО". Дипломат заявил, что это гораздо более значительное заявление, чем "какое-то новое упоминание на сайте" НАТО.

НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Важное для Украины объявление вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook.

Украинский президент Пётр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус "страны-аспиранта". По его словам, решение альянса говорит о реальном состоянии отношений Украины и НАТО.