Порошенко поблагодарил НАТО за предоставление Украине статуса «страны-аспиранта»

Украинский президент Пётр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус «страны-аспиранта». Привествие президент Украины написал в Facebook. «Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — говорится в сообщении. НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта

Как отметил президент Украины, это решение альянса говорит о реальном состоянии отношений Украины и НАТО, передаёт RT.

«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Благодарен за твёрдую позицию по поддержке Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе», — добавил Порошенко.

Ранее важное для Украины объявление вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook.