Порошенко поблагодарил НАТО за предоставление Украине статуса «страны-аспиранта»
10 марта 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить Украине статус «страны-аспиранта». Привествие президент Украины написал в Facebook. «Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — говорится в сообщении.
Как отметил президент Украины, это решение альянса говорит о реальном состоянии отношений Украины и НАТО, передаёт RT.
«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Благодарен за твёрдую позицию по поддержке Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе», — добавил Порошенко.
Ранее важное для Украины объявление вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook.
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