НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Важное для Украины объявление вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook. Информация о статусе Украины как страны-аспиранта представлена и на официальном сайте Североатлантического альянса.

"НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе", — написала Геращенко.

В сообщении альянса говорится: "В настоящий момент четыре государства-партнера выразили свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина".