НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта
10 марта 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Важное для Украины объявление вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала в своем Facebook. Информация о статусе Украины как страны-аспиранта представлена и на официальном сайте Североатлантического альянса.
"НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе", — написала Геращенко.
В сообщении альянса говорится: "В настоящий момент четыре государства-партнера выразили свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина".
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес