"Миротворец" добавил в свою базу Ксению Собчак

Украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак за "незаконное пересечение государственной границы Украины". Кандидат в президенты России Собчак попросила у Киева разрешение посетить Крым

Собчак якобы сознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым в апреле в 2014 году. Кроме того, сообщается, что Собчак в 2014 году поддерживала возвращение Крыма в состав РФ. "Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию автономной республики Крым", – отметили представители "Миротворца".

Ранее Наталья Поклонская выразила сомнения, что президентом России может стать человек, не признающий территориальную целостность Российской Федерации.

