Поклонская: Собчак уже была в Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у Киева

Депутат Госдумы Наталья ПОКЛОНСКАЯ выразила сомнения, что президентом России может стать человек, не признающий территориальную целостность Российской Федерации. Так она отреагировала на заявления кандидата Ксении СОБЧАК об украинской принадлежности Крыма.

«Испрашивая соизволения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК», – заявила депутат, пишут "Аргументы недели - Крым".

Она также подчеркнула, что если Украина выдаст разрешение на агитацию на полуострове кандидата в президенты России Ксении СОБЧАК, таким образом признает легитимность выборов в Крыму, пишет «Крыминформ».

Депутат также напомнила, что Собчак уже была в российском Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у киевских властей. «Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никаких разрешений на Украине не просила», – рассказала ПОКЛОНСКАЯ.