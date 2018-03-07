Кандидат в президенты России Собчак попросила у Киева разрешение посетить Крым

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения СОБЧАК намерена приехать в Крым через территорию Украины. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, она уже направила письмо в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд в республику и теперь ждет ответ, пишут "Аргументы недели - Крым".

На вопрос ведущего, едет ли она в Крым для встречи с российскими избирателями, СОБЧАК заявила, что хочет поговорить с крымскими татарами. «Я еду к людям, которые там живут, там они очень разные. Я еду в том числе, чтобы говорить с крымскими татарами, которые, например, очень недовольны той ситуацией, которая там происходит», – заявила она.

Однако украинские СМИ сообщают, что в посольстве не почили письмо от СОБЧАК. Это украинскому изданию УНИАН подтвердил высокопоставленный сотрудник дипломатической миссии.