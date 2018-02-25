Боевики пяти незаконных формирований создали единый центр руководства в Сирии

Пять незаконных вооружённых формирований создали в Восточной Гуте единый центр руководства, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечается, что в Восточной Гуте «продолжается обострение обстановки». Совбез ООН устанавливает 30-дневное перемирие в Сирии

Режим прекращения огня не соблюдается, а мирные жители Дамаска продолжают подвергаться минометным обстрелам. Отмечается, что незаконные вооруженные группировки с самого утра 25 февраля предпринимают различные попытки наступления на позиции правительственной армии, в том числе с использованием заминированных автомобилей в районе Хазрама и Нашабия. Группа мониторинга фиксирует постоянные случаи нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики блокируют гуманитарный коридор в одном из районов в Восточной Гуте, а также провоцируют правительственные войска на ответные действия.

Как сообщалось ранее, боевики, контролирующие Восточную Гуту, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в осажденном районе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.