Боевики пяти незаконных формирований создали единый центр руководства в Сирии
25 февраля 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пять незаконных вооружённых формирований создали в Восточной Гуте единый центр руководства, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечается, что в Восточной Гуте «продолжается обострение обстановки».
Режим прекращения огня не соблюдается, а мирные жители Дамаска продолжают подвергаться минометным обстрелам. Отмечается, что незаконные вооруженные группировки с самого утра 25 февраля предпринимают различные попытки наступления на позиции правительственной армии, в том числе с использованием заминированных автомобилей в районе Хазрама и Нашабия. Группа мониторинга фиксирует постоянные случаи нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.
В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики блокируют гуманитарный коридор в одном из районов в Восточной Гуте, а также провоцируют правительственные войска на ответные действия.
Как сообщалось ранее, боевики, контролирующие Восточную Гуту, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в осажденном районе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Будь с нами в соцсетях:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим