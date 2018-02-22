Незаконные группировки сорвали переговоры по примирению в Восточной Гуте

Боевики, контролирующие Восточную Гуту, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в осажденном районе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

В Восточной Гуте продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, которые сделали заложниками и не позволяют мирным гражданам покидать подконтрольные им территории, сообщает ТАСС.

Постпред РФ подчеркнул, что "массовый психоз в мировых СМИ совершенно не помогает пониманию ситуации". Члены организации "Белые каски" сотрудничают с террористами и служат источником "хорошо проплаченной дезинформации", заявил постпред РФ, "если верить им, то складывается впечатление, что вся Восточная Гута состоит из одних больниц и с ними сражается сирийская армия". Сами же боевики повсеместно используют медицинские и образовательные учреждения в военных целях. "Но эта неудобная правда почему-то не афишируется", - отметил Небензя.

В среду 21 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

"Если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире", - прокомментировал Василий Небензя.