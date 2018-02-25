Израильский спутник засек истребители Су-57 на сирийской базе Хмеймим

В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, которые прибыли в Сирию. Кадры были сделаны израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International. Эксперты раскрыли цели переброски российских Су-57 в Сирию

ISI опубликовала в Сети снимок, на котором якобы зафиксированы четыре военных истребителя Су-57, расположенных на территории авиабазы Воздушно-космических сил России «Хмеймим» на западе Сирии. Как утверждает израильская разведка, появившиеся на сирийском театре военных действий новейшие боевые машины, вероятнее всего, на данный момент не введены в строй полностью — в боевых условиях будет производиться их «обкатка», передает ФАН. По одной из версий, Су-57 должны протестировать в реальных условиях радиолокационное оборудование.

ISI утверждает, что использовало для того, чтобы сделать снимок, свой спутник Eros-B. Данный космический аппарат был выведен на околоземную орбиту в 2006 году с помощью российской ракеты-носителя.

Ранее в социальных сетях выложили видеозапись пролета новейших российских истребителей Су-57 в Сирии. На кадрах видны две боевые машины с выпущенными шасси, а также маневрирующие рядом Су-35 и Су-25.

Ровно через два дня после появления первых фото и видео новейших российских истребителей Су-57, совершающих посадку на авиабазу Хмеймим, из Сирии пришли новые сенсационные снимки, сделанные 23 февраля. На них видны ещё два Су-57 в сопровождении истребителя Су-30СМ.