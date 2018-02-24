23 февраля в Сирию прибыли ещё два Су-57

Ровно через два для после появления первых фото и видео новейших российских истребителей Су-57, совершающих посадку на авиабазу Хмеймим, из Сирии пришли новые сенсационные снимки, сделанные 23 февраля. На них видны ещё два Су-57 в сопровождении истребителя Су-30СМ.

Блогер Ваэль аль-Хусейни из Бейрута, который опубликовал эти фото в своём Твиттере утверждает, что они тоже были сделаны во время посадки новой пары Су-57 на Хмеймим. Так же с истребителями пятого поколения в Сирию переброшен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Пока российские власти официально не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В свою очередь, ранее представители возглавляемой США международной коалиции в Сирии заявили, что знают о появлении на Ближнем Востоке новейшего российского истребителя Су-57. Но никакой угрозы для своих самолётов в этом не видят. Однако появление целого звена истребителей пятого поколения может изменить данную оценку.

По одной из версий истребители Су-57 переброшены в Сирию в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации. По другой, они могут быть использованы для попеременного дежурства в воздухе. Вместе с А-50 самолёты пятого поколения способны взять под контроль границу Израиля с Ливаном и Сирией. Таким образом, там будет создана своеобразная зона безопасности.