МИД рассказал о погибших и пострадавших россиянах в Сирии

В российском МИД сообщили о гибели и ранениях "нескольких десятков" российских граждан в ходе боестолкновений в Сирии. Сообщение об этом размещено сегодня на официальном сайте министерства.

В МИД отметили, что на данный момент в Сирии находятся российские граждане, "поехавшие туда по своей воле и с разными целями". Подчеркивается, что в числе пострадавших нет российских военнослужащих. Пострадавшим россиянам "было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

В конце минувшей недели СМИ распространили информацию о том, что в Сирии попали под удар коалиции США бойцы российской частной военной компании. Утверждается, что в результате авианалета погибли более двухсот человек, множество сотрудников компании пропало без вести, их количество не уточняется. МИД РФ предварительно подтвердил гибель пяти россиян в Сирии в результате авиаудара возглавляемой США антитеррористической коалиции, подчеркивая, что они не являлись военнослужащими. Как отметила Мария Захарова, сообщения СМИ о десятках погибших «российских наемников» являются "классической дезинформацией".