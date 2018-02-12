Найден источник слухов о «разгроме» американцами российской ЧВК в Сирии

Российская пресса сообщила, что в Сирии в результате атаки со стороны Соединенных Штатов погибли сотни бойцов ЧВК «Вагнера». Данные сведения не были официально подтверждены ни в Москве, ни в Вашингтоне.

В конце минувшей недели СМИ распространили информацию о том, что в Сирии попали под удар коалиции США бойцы российской частной военной компании «Вагнера». Издание «Взгляд» со ссылкой на свои источники сообщило, что россияне атаковали штаб одного из курдских формирований. На помощь курдам пришла американская авиация.









Через некоторое время Telegram-канал WarGonzo опубликовал расшифровку переговоров лиц, которые предположительно являются сотрудниками «группы Вагнера». Голоса на записи сообщили, что бойцов ЧВК расстреляли из крупнокалиберных пулеметов вертолеты. «Вагнеровцы» оказались беззащитными перед боевыми машинами, потому что были вооружены обычным стрелковым оружием.









Из расшифровки следует, что ЧВК понесла огромные потери. Утверждается, что в результате авианалета погибли более двухсот человек, множество сотрудников компании пропало без вести, их количество не уточняется.

Один из голосов охарактеризовал случившееся как «унижение». Также мужчина посетовал на то, что российские Вооруженные силы оставят данную атаку без ответа.

Удар, о котором идет речь, был нанесен Соединенными Штатами и их союзниками в ночь на 8 февраля. Согласно информации, опубликованной американским военным ведомством, коалиция открыла огонь по проправительственным войскам после того, как они напали на штаб Сирийских демократических сил.

В Пентагоне заявили, что в результате случившегося погибли около ста человек, сражавшихся на стороне президента Башара Асада. О гибели россиян ведомство ничего не сообщало, так же как и Минобороны РФ.









Издание «Военное обозрение» предположило, что информация о разгроме ЧВК «Вагнера» является фейком, который запустил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). Журналисты обратили внимание на то, что СМИ, которые первыми сообщили об американской атаке, сослались на соответствующий пост Стрелкова в одной из социальных сетей.

Экс-командир ополченцев ДНР рассказал своим подписчикам о том, что, по сведениям его источников, в Сирии погибли и получили ранения сотни «вагнеровцев». При этом сам же Стрелков признал, что данные сообщения нуждаются в перепроверке, так как могут оказаться обычной дезинформацией.