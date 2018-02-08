Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе по Сирии

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт прокомментировала удар коалиции под руководством США по правительственным силам Сирии. США находятся в постоянном контакте с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии.

"Мы были в постоянном контакте с русскими. Линия по предотвращению конфликтов работает", - отметила Уайт.

В ночь на 8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те, по её данным, совершили нападение на штаб Сирийских демократических сил (SDF). В результате "оборонительного авиаудара" США погибли около 100 сирийских военных.

"Наши войска имеют неотъемлемое право на самозащиту. Мы не ищем конфликта с режимом", — сообщила представитель Пентагона на брифинге для СМИ.