Что сообщила Захарова по поводу гибели россиян при авиаударе США в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.

По ее словам, сообщения СМИ о десятках погибших «российских наемников» являются «классической дезинформацией». «Их не четыреста, не двести, не сто и не десять, а предположительно пять. «Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС. Она добавила, что речь не идет о военных. "По линии администрации президента РФ и Министерства обороны оперативно были даны разъяснения об отсутствии российских военнослужащих в районе американского авиаудара", - отметила Захарова. Кадры самого обстрела она назвала фейком.

В конце минувшей недели СМИ распространили информацию о том, что в Сирии попали под удар коалиции США бойцы российской частной военной компании «Вагнера». Утверждается, что в результате авианалета погибли более двухсот человек, множество сотрудников компании пропало без вести, их количество не уточняется.