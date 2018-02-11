Украинцы влияют на экономику Польши больше президента

Гастарбайтеры из Украины стали мощнейшим двигателем экономики Польши. Издание Gazeta Prawna опубликовало на своем сайте рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики», в котором у украинцев второе место. Украинский генерал напомнил Польше историю и пригрозил восстанием гастарбайтеров

Граждане соседней страны опередили даже президента Польши Анджея Дуду — у него третье место. На первом месте оказался польский премьер Матеуш Моравецкий.

В прошлом году польские работодатели подали 1,7 миллионов заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины. Приток украинских мигрантов положительно сказывается на соцстраховании. Они также смягчают ситуацию с демографией. В Польше наблюдалось старение общества, потому что рождаемость довольно низкая.

Ранее сообщалось, что венгерская полиция начала устраивать облавы на украинцев, которые незаконно приобретают венгерские паспорта у местных чиновников. Это началось после того, как местные жители рассказали о десятках прописанных нелегалах.