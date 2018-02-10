В Венгрии начались облавы на украинцев-нелегалов

Венгерская полиция начала устраивать облавы на украинцев, которые незаконно приобретают венгерские паспорта у местных чиновников. Это началось после того, как местные жители рассказали о десятках прописанных нелегалах.

Недавно правоохранители задержали в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога ряд чиновников-коррупционеров, которые за взятки выдавали украинцам документы своей страны. Вслед за этим в стране прошла серия арестов иностранных граждан.

Как пишут СМИ, приобрести европейский паспорт несложно. Стоимость данной услуги варьируется от пяти до десяти тысяч долларов: за эту сумму посредники обещают оформить фальшивые справки и решить вопросы с консульством.