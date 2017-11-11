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Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

11 ноября 2017, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса
фото: globallookpress.com

В субботу президент России Владимир Путин прокомментировал отмену своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам главы РФ, это означает, что отношения между странами еще не вышли из состояния кризиса. Как уточняет сегодня РИА "Новости", Путин подчеркнул, что российская сторона готова перевернуть данную страницу, двигаться дальше и решать наиболее важные проблемы, которые беспокоят и народ России, и народ США.

Российский лидер добавил, что РФ согласна думать о том, как наполнить экономические связи с Штатами конкретным содержанием.

 

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ВМФ США утверждают, что видели летающую тарелку, телепортирующуюся в Тихий океан

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Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

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В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

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Ольга Орлова поставила на место фанатку, обвинившую ее в забвении Жанны Фриске

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Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

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На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова

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Жительница США из-за женитьбы на своей матери сядет в тюрьму на 10 лет

Молодая жительница американского города Дункан, расположенного в штате Оклахома, женилась на своей матери. Примечательно, что ее 44-летняя родительница ранее состояла в браке с собственным сыном.

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Партия броневиков "Тигр" досрочно поставлена Министерству обороны РФ

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Президенты России и США заявили, что будут бороться с ИГ* до победного конца

Президенты России и США заявили, что будут бороться с ИГ* до победного конца

В субботу, 11 ноября, в ходе встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме российский и американский президенты подтвердили, что намерены бороться с боевиками на территории Сирии до победного конца.

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В рамках саммита АТЭС состоялась беседа Путина и Трампа

В рамках саммита АТЭС состоялась беседа Путина и Трампа

На второй день саммита АТЭС во Вьетнаме состоялась недолгая беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Политики пообщались в ходе церемонии фотографирования.

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В Россию отправили тело 14-летней пермской модели, умершей в Китае

Утром в субботу, 11 ноября, в Россию отправили тело 14-летней пермской модели, которая скончалась в Шанхае в конце октября. Гроб будет доставлен на родину девочки рейсом SU-209 компании "Аэрофлот".

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Эксперты уверены, что Нибиру негативно влияет на сейсмическую активность Земли

Эксперты уверены, что Нибиру негативно влияет на сейсмическую активность Земли

Ученые проанализировали данные, имеющиеся у них о таинственной планете Нибиру, и пришли к неутешительному выводу. По словам экспертов, это небесное тело негативно влияет на сейсмическую активность Земли.

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Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

Протесты против визита Дональда Трампа проходят на Филиппинах

На Филиппинах проходят акции протеста против визита в страну американского лидера Дональда Трампа. Накануне сразу несколько десятков недовольных хотели дойти до американского посольства в Маниле.

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В московских парках начинается зимний сезон

В московских парках начинается зимний сезон

С субботы, 11 ноября, в парках Москвы начинается зимний сезон. Для москвичей и гостей столицы запланировали не менее 3,2 тысячи различных мероприятий, что на четверть больше, чем в прошлом году.

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//В мире

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

На комете Чурюмова-Герасименко, которая на протяжении длительного времени тщательно изучается астрономами, уфологи обнаружили НЛО яйцеобразной формы. Его разыскали на фото 3-летней давности.

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