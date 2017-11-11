Путин об отмене встречи с Трампом: отношения России и США не вышли из кризиса

В субботу президент России Владимир Путин прокомментировал отмену своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам главы РФ, это означает, что отношения между странами еще не вышли из состояния кризиса. Как уточняет сегодня РИА "Новости", Путин подчеркнул, что российская сторона готова перевернуть данную страницу, двигаться дальше и решать наиболее важные проблемы, которые беспокоят и народ России, и народ США.

Российский лидер добавил, что РФ согласна думать о том, как наполнить экономические связи с Штатами конкретным содержанием.