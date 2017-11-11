Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения

Российский и американский лидеры в ходе беседы на полях саммита АТЭС во Вьетнаме обсудили ситуацию в САР.

Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что у конфликта в Сирии нет военного решения. Президенты России и США полагают, что необходимо искать в рамках женевского процесса пути для окончательного политического урегулирования данной проблемы, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее сегодня главы РФ и Штатов подчеркнули, что намерены совместно продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.