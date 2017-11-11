В рамках саммита АТЭС состоялась беседа Путина и Трампа

На второй день саммита АТЭС во Вьетнаме состоялась недолгая беседа президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Политики пообщались в ходе церемонии фотографирования. Согласно последним данным, главы России и США вместе подошли к месту, где проводилось мероприятие и вели в этот момент оживленную беседу. Рядом с ними шел также председатель КНР Си Цзиньпин. Как уточняет РИА "Новости", для снимка Путин и Трамп заняли второй ряд и встали вместе.

Ранее сообщалось, что президент России прибыл на первое рабочее заседание лидеров АТЭС в гостиницу "Интерконтиненталь".