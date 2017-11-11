Путин прибыл на первое рабочее заседание в рамках саммита лидеров стран АТЭС

Утром в субботу, 11 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

Согласно последней информации, встреча политиков началась в конференц-центре, который находится в здании гостиницы "Интерконтиненталь". Как уточняет РИА "Новости", глава РФ первым зашел в зал и сел за стол, после этого в помещении появился президент США Дональд Трамп. Американский политик поприветствовал всех участников заседания, а затем поздоровался лично с Владимиром Путиным.

Известно, что сегодня российский лидер будет также присутствовать на рабочем завтраке лидеров стран АТЭС.