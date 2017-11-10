Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме встали бок о бок. В течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки. Путин прибыл во вьетнамский город Дананг для участия в саммите АТЭС

Во время официальной фотосессии в национальных костюмах Трамп подошел к Путину и пожал руку. Потом американский президент встал рядом с главой российского государства. После этого лидеры отправились на прием.

На данный момент отдельная встреча Трампа и Путина в Дананге не согласована.

Отмечается, что президент России прибыл во Вьетнам и успел провести переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте. В свою очередь, Трамп пропустил ряд официальных мероприятий.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита АТЭС. Подчеркивается, что беседа может состояться "на ногах".