Трамп не явился уже на второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС

Американский лидер Дональд Трамп не явился уже на второе официальное мероприятие, которое состоялось в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Уточняется, что речь идет о встрече глав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и лидеров АСЕАН. До этого президент США не посетил встречу лидеров экономик АТЭС со специалистами делового консультативного совета, передает РИА "Новости".

Отмечается, что Дональда Трампа заменил на первом мероприятии торговый представитель Штатов Роберт Лайтхайзер. Причина отсутствия американского президента не уточняется.

В настоящий момент нет также данных о том, состоится ли встреча главы США и российского лидера Владимира Путина.