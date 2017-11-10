//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Трамп не явился уже на второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС

10 ноября 2017, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп не явился уже на второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп не явился уже на второе официальное мероприятие, которое состоялось в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Уточняется, что речь идет о встрече глав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и лидеров АСЕАН. До этого президент США не посетил встречу лидеров экономик АТЭС со специалистами делового консультативного совета, передает РИА "Новости".

Отмечается, что Дональда Трампа заменил на первом мероприятии торговый представитель Штатов Роберт Лайтхайзер. Причина отсутствия американского президента не уточняется.

В настоящий момент нет также данных о том, состоится ли встреча главы США и российского лидера Владимира Путина.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ пишут о том, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится из-за проблем с рабочим графиком главы Белого дома.

//Происшествия

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

В пятницу, 10 ноября, родственники смогли опознать всех погибших в ходе частичного обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сегодня сообщил представитель бюро судмедэкспертизы удмуртского Минздрава.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться на выборах президента РФ, призвала уйти в отставку вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников.

//Расследования

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

В Никулинском суде Москвы сегодня рассматривается иск прокуратуры о конфискации активов Дмитрия Захарченко. Прокурор предположил, какую сумму мог "заработать" Захарченко за один трудодень.

//Новости ADWILE

//Общество

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно. Инициативу, чтобы установку приборов учета оплачивал поставщик воды или электроэнергии, предлагают депутаты Госдумы.

//Общество

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

В России с 10 ноября вступили в силу новые штрафы для водителей - ужесточено наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам. Административный штраф увеличен до 2500 рублей.

//Непознанное

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи убеждены, что им удалось рассмотреть иероглифы инопланетян, начертанные рядом с ровером NASA на Марсе. Эксперт Роберт Андерс заявил, что ученым удалось получить весьма четкие изображения.

//Культура

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Список того, что должно быть исполнено, знаменитый сатирик Михаил Задорнов составил незадолго до смерти. Он состоит из трех пунктов. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

//Новости партнеров

//В мире

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

//Общество

А был ли убыток?

А был ли убыток?

Под руководством АФК «Системы» «Башнефть» утроила выручку, прибыль и налоговые выплаты в бюджет, увеличив капитализацию в 8 раз; а вот доля изначальной «Роснефти» в добыче РФ упала с 4,1% до 1,6%

//Общество

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире «Пусть говорят».

//Расследования

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Среди погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске был заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. Об этом сообщил представитель МВД по Удмуртии.

//Общество

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя.

//Расследования

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом сообщается на сайте СКР.

//Общество

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане, узнавшие о смерти знаменитого российского сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, уже успели почтить его память необычным образом. Так, на одном из заборов Симферополя появилась цитата, которую часто ассоциируют с выступлениями ЗАДОРНОВА.

//Общество

В России появится система мониторинга лекарств

В России появится система мониторинга лекарств

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов. Так же в Госдуме обсудили ряд других вопросов.

//Общество

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь – самое время задуматься о будущем отпуске. Во-первых, психологи уверяют, что его планирование помогает справиться с осенней депрессией. Во-вторых, именно сейчас у вас есть достаточный запас времени, чтобы накопить деньги на отпуск мечты.

//Общество

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

Федеральная антимонопольная служба России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

//Политика

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме встали бок о бок. В течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

//Общество

СМИ разузнали еще одну причину развода Джигарханяна

СМИ разузнали еще одну причину развода Джигарханяна

Известный журналист Юрий Ненев высказал свою версию причины развода знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Он считает, что это другая женщина.

//Культура

Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги

Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги

В пятницу, 10 ноября, жена народного артиста СССР Владимира Этуша сообщила радостную новость. По словам женщины, к настоящему моменту семье в полном объеме вернули все деньги, похищенные ранее.

//Общество

Стендап-комик: Хотелось бы стоять в одном ряду с Задорновым

Стендап-комик: Хотелось бы стоять в одном ряду с Задорновым

Умершего от рака сатирика Михаила ЗАДОРНОВА можно отнести к представителям стендап-комедии своего времени. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил основатель самого успешного Stand-up проекта в нашей республике Владимир АФАНАСЬЕВ.

//Общество

Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве

Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве

В Москве был объявлен план "Перехват" с целью задержания неизвестных, открывших сегодня днем огонь из автомобиля Mercedes. Сообщается, что инцидент произошел на улице 1812 года.

//Общество

Смоленской газете "Рабочий путь" исполнилось 100 лет

Смоленской газете "Рабочий путь" исполнилось 100 лет

Смоленская газета "Рабочий путь" отметила 100 лет. Вчера прошла торжественная церемония специального памятного гашения марки на юбилейной почтовой карточке. А в сентябре одна из улиц Смоленска стала носить название газеты.

//Общество

Интервалы движения на красной ветке метро сократят 11 ноября

Интервалы движения на красной ветке метро сократят 11 ноября

Интервалы движения поездов по Сокольнической линии метро и МЦК сократят сразу после окончания матча Россия – Аргентина. Игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

//Наука

Запуск "Протона" с военным спутником было решено перенести на будущий год

Запуск "Протона" с военным спутником было решено перенести на будущий год

Сегодня стало известно, что запуск ракеты "Протон-М" с военным спутником связи "Благовест" было решено перенести. Ранее сообщалось, что пуск, о котором идет речь, запланирован на 25 декабря текущего года.

//Экономика

Жители Москвы тратят на продукты на тысячу рублей больше других россиян

Жители Москвы тратят на продукты на тысячу рублей больше других россиян

Росстат провел исследования, в ходе которых выяснилось, что за прошедшие 10 месяцев минимальный набор продуктов увеличился в цене по России на 0,7%. В столице подорожание произошло на 2%.

//Общество

Волгограду сегодня 56 лет

Волгограду сегодня 56 лет

56 лет назад решением президиума ВС РСФСР Сталинград был переименован в Волгоград, а Сталинградская область в Волгоградскую. Сделано это было, как всегда, про просьбам трудящихся.

//Культура

Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной юмориста Михаила Задорнова

Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной юмориста Михаила Задорнова

В пятницу, 10 ноября, министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого юмориста Михаила Задорнова. Глава ведомства назвал смерть артиста "личной трагедией".

//Здоровье

Если вы решили заберементь

Если вы решили заберементь

Пензенский врач-педиатр делится советами, как правильно готовиться в беременности, как избежать ошибок, какие пройти обследования и какие сдать анализы и от чего следует воздержаться.

//Общество

В Москве за выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков

В Москве за выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, дожди, которые начнутся в московском регионе в пятницу, не прекратятся как минимум до утра понедельника. Местами в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Росгидромет.

//Культура

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение

Знаменитая российская телеведущая Мария Шукшина заявила, что возвращается на ТВ. Согласно последней информации, любимица телезрителей получила предложение об участии в новом телевизионном проекте.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ пишут о том, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится из-за проблем с рабочим графиком главы Белого дома.

//Происшествия

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

В пятницу, 10 ноября, родственники смогли опознать всех погибших в ходе частичного обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сегодня сообщил представитель бюро судмедэкспертизы удмуртского Минздрава.

//Общество

Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться на выборах президента РФ, призвала уйти в отставку вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников.

//Расследования

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

В Никулинском суде Москвы сегодня рассматривается иск прокуратуры о конфискации активов Дмитрия Захарченко. Прокурор предположил, какую сумму мог "заработать" Захарченко за один трудодень.

//Общество

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно. Инициативу, чтобы установку приборов учета оплачивал поставщик воды или электроэнергии, предлагают депутаты Госдумы.

//Общество

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

В России с 10 ноября вступили в силу новые штрафы для водителей - ужесточено наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам. Административный штраф увеличен до 2500 рублей.

//Непознанное

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи убеждены, что им удалось рассмотреть иероглифы инопланетян, начертанные рядом с ровером NASA на Марсе. Эксперт Роберт Андерс заявил, что ученым удалось получить весьма четкие изображения.

//Культура

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Список того, что должно быть исполнено, знаменитый сатирик Михаил Задорнов составил незадолго до смерти. Он состоит из трех пунктов. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

//В мире

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

//Общество

А был ли убыток?

А был ли убыток?

Под руководством АФК «Системы» «Башнефть» утроила выручку, прибыль и налоговые выплаты в бюджет, увеличив капитализацию в 8 раз; а вот доля изначальной «Роснефти» в добыче РФ упала с 4,1% до 1,6%

//Общество

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире «Пусть говорят».

//Расследования

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Среди погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске был заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. Об этом сообщил представитель МВД по Удмуртии.

//Общество

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя.

//Расследования

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом сообщается на сайте СКР.

//Общество

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане, узнавшие о смерти знаменитого российского сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, уже успели почтить его память необычным образом. Так, на одном из заборов Симферополя появилась цитата, которую часто ассоциируют с выступлениями ЗАДОРНОВА.

//Общество

В России появится система мониторинга лекарств

В России появится система мониторинга лекарств

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов. Так же в Госдуме обсудили ряд других вопросов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь – самое время задуматься о будущем отпуске. Во-первых, психологи уверяют, что его планирование помогает справиться с осенней депрессией. Во-вторых, именно сейчас у вас есть достаточный запас времени, чтобы накопить деньги на отпуск мечты.

//Общество

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

Федеральная антимонопольная служба России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

//Политика

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме встали бок о бок. В течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

//Общество

СМИ разузнали еще одну причину развода Джигарханяна

СМИ разузнали еще одну причину развода Джигарханяна

Известный журналист Юрий Ненев высказал свою версию причины развода знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Он считает, что это другая женщина.

//Культура

Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги

Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги

В пятницу, 10 ноября, жена народного артиста СССР Владимира Этуша сообщила радостную новость. По словам женщины, к настоящему моменту семье в полном объеме вернули все деньги, похищенные ранее.

//Общество

Стендап-комик: Хотелось бы стоять в одном ряду с Задорновым

Стендап-комик: Хотелось бы стоять в одном ряду с Задорновым

Умершего от рака сатирика Михаила ЗАДОРНОВА можно отнести к представителям стендап-комедии своего времени. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил основатель самого успешного Stand-up проекта в нашей республике Владимир АФАНАСЬЕВ.

//Общество

Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве

Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве

В Москве был объявлен план "Перехват" с целью задержания неизвестных, открывших сегодня днем огонь из автомобиля Mercedes. Сообщается, что инцидент произошел на улице 1812 года.

//Общество

Смоленской газете "Рабочий путь" исполнилось 100 лет

Смоленской газете "Рабочий путь" исполнилось 100 лет

Смоленская газета "Рабочий путь" отметила 100 лет. Вчера прошла торжественная церемония специального памятного гашения марки на юбилейной почтовой карточке. А в сентябре одна из улиц Смоленска стала носить название газеты.

//Общество

Интервалы движения на красной ветке метро сократят 11 ноября

Интервалы движения на красной ветке метро сократят 11 ноября

Интервалы движения поездов по Сокольнической линии метро и МЦК сократят сразу после окончания матча Россия – Аргентина. Игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

//Наука

Запуск "Протона" с военным спутником было решено перенести на будущий год

Запуск "Протона" с военным спутником было решено перенести на будущий год

Сегодня стало известно, что запуск ракеты "Протон-М" с военным спутником связи "Благовест" было решено перенести. Ранее сообщалось, что пуск, о котором идет речь, запланирован на 25 декабря текущего года.

//Экономика

Жители Москвы тратят на продукты на тысячу рублей больше других россиян

Жители Москвы тратят на продукты на тысячу рублей больше других россиян

Росстат провел исследования, в ходе которых выяснилось, что за прошедшие 10 месяцев минимальный набор продуктов увеличился в цене по России на 0,7%. В столице подорожание произошло на 2%.

//Общество

Волгограду сегодня 56 лет

Волгограду сегодня 56 лет

56 лет назад решением президиума ВС РСФСР Сталинград был переименован в Волгоград, а Сталинградская область в Волгоградскую. Сделано это было, как всегда, про просьбам трудящихся.

//Культура

Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной юмориста Михаила Задорнова

Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной юмориста Михаила Задорнова

В пятницу, 10 ноября, министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого юмориста Михаила Задорнова. Глава ведомства назвал смерть артиста "личной трагедией".

//Здоровье

Если вы решили заберементь

Если вы решили заберементь

Пензенский врач-педиатр делится советами, как правильно готовиться в беременности, как избежать ошибок, какие пройти обследования и какие сдать анализы и от чего следует воздержаться.

//Общество

В Москве за выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков

В Москве за выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, дожди, которые начнутся в московском регионе в пятницу, не прекратятся как минимум до утра понедельника. Местами в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Росгидромет.

//Культура

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение

Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение

Знаменитая российская телеведущая Мария Шукшина заявила, что возвращается на ТВ. Согласно последней информации, любимица телезрителей получила предложение об участии в новом телевизионном проекте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры