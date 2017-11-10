Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита АТЭС.

Подчеркивается, что беседа политиков во Вьетнаме может состояться "на ногах". В пятницу, 10 ноября, Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп будут находиться вместе в одном помещении, вследствие чего их встреча представляется возможной.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова помощника российского лидера, в настоящий момент нельзя с уверенностью анонсировать переговоры глав двух стран, поскольку поступают противоречивые сигналы.