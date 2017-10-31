Из штаба Ксении Собчак ушла группа политтехнологов

Из штаба Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, ушла группа политтехнологов. В штабе произошел раскол 25 октября Собчак представила членов своего избирательного штаба .

Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников был представлен как руководитель "оффлайн-направления". Ожидалось, что известный политтехнолог, который в свое время работал с первым президентом России Борисом Ельциным и украинским политиком Юлией Тимошенко, займется организацией работы штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организацией сбора подписей.

Но вчера стало известно, что Ситников ушел сам, и его примеру последовали почти две трети всех сотрудников штаба, - пишет "Коммерсантъ"."Просто тихо ушли и все",— сказал информатор издания.

Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. Она называет себя кандидатом "против всех".

В президенты собралась еще одна женщина - Катя Гордон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не спешить.