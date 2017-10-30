Матвиенко призвала не торопиться желающих принять участие в выборах президента

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала желающих принять участие в выборах президента не торопиться. Матвиенко объяснила, что Совет Федерации на данный момент не принял решение о назначении даты выборов.

"Надо дождаться назначения даты выборов и затем уже официально стартовать", - сказала политик.

Ксения Собчак 18 октября объявила о желании баллотироваться в президенты России. Политической программы у Собчак нет. Она хочет стать альтернативой "Против всех".

30 октября журналистка, артистка, юрист Екатерина Гордон объявила о том, что собирается участвовать в выборах. Гордон намерена защищать детей и женщин. На вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-либо партии или как самовыдвиженец, она ответила: "Самовыдвиженец".

"Немножко фальстарт у тех, кто заявляется уже на президентские выборы", - цитирует Валентину Матвиенко ТАСС. Спикер отметила, что гражданин, претендующий на участие в президентской гонке, "должен соответствовать нашим конституционным и законодательным требованиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напомним, заявил, что Конституция РФ не запрещает выдвигаться людям, которые не занимаются политикой.