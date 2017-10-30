Гордон собирается участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца
30 октября 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Екатерина Гордон в понедельник, 30 октября объявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Гордон соберет пресс-конференцию, дата которой пока не определена.
Она уточнит дату позже. На вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-либо партии или как самовыдвиженец, журналистка, юрист, правозашитница, мама двоих детей ответила: "Самовыдвиженец", - сообщает РИА Новости.
Екатерина Гордон намерена отстаивать права женщин и детей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Конституция РФ не запрещает выдвигаться людям, которые не занимаются политикой.
В штабе Ксении Собчак, ранее объявившей о планах пойти на выборы президента, прокомментировали заявление Екатерины Гордон о президентских амбициях. Гордон ответила на вопрос об электоральной конкуренции с Собчак.