Гордон собирается участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца

Екатерина Гордон в понедельник, 30 октября объявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Гордон соберет пресс-конференцию, дата которой пока не определена.

Она уточнит дату позже. На вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-либо партии или как самовыдвиженец, журналистка, юрист, правозашитница, мама двоих детей ответила: "Самовыдвиженец", - сообщает РИА Новости.

Екатерина Гордон намерена отстаивать права женщин и детей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Конституция РФ не запрещает выдвигаться людям, которые не занимаются политикой.

В штабе Ксении Собчак, ранее объявившей о планах пойти на выборы президента, прокомментировали заявление Екатерины Гордон о президентских амбициях. Гордон ответила на вопрос об электоральной конкуренции с Собчак.