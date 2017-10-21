СМИ США тревожат испытания новой российской ракеты
21 октября 2017, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Речь идет о модернизированной ракете для системы "Искандер". Со ссылкой на российские СМИ, американское издание Newsweek подчеркивает, что прошедшее испытание военные оценивают, как одно из наиболее значимых событий.
В статье говорится, что подробности испытаний, а также информация о возможностях новых ракет не были официальноозвучены. При этом авторы публикации сообщают, что во время испытаний месяц назад "Искандер-М" уже выпускал ракету на рекордные 480 километров и поразил цель.
Сообщается, что такие ракеты эффективно заменят советский ракетный комплес "Ока", который попал под действие договора РСМД и был ликвидирован.
Как пишет Newsweek, все это "делает "Искандер-М" пугающим дополнением к арсеналу российских военных".
Ранее стало известно, что успешная операция России в Сирии сделала рекламу нашему оружию. Алжир закупает крупную партию российского вооружения. Стоимость контракта пока не известна, но речь идёт о миллиардах долларов.
Минобороны РФ провело испытание новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", Испытания состоялись на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.