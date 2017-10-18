Минобороны провело испытание новой ракеты для ОТРК «Искандер»

Минобороны РФ провело испытание новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", Испытания состоялись на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

Начальник полигона "Капустин Яр" генерал-майор Олег Кислов рассказал, что из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, - завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ОТРК "Искандер" и проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на зенитной ракетной системе С-400 ("Триумф").

Ракетный комплекс "Искандер-М" запустил ракету повышенной мощности, она преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне "Макат" в Казахстане. Российские военные провели испытания новой ракеты в рамках учения "Запад-2017".